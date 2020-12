Augustin VIGNON BOUMEKPO

Microsoft Technologies Azure Architect, spécialisé dans la conception, la migration, l'optimisation, la sécurité et la gestion des solutions qui fonctionnent sur Azure et Multicloud.

Lead Architect Cloud FinOps, SecOps, DevOps;

Architecte ayant la compréhension approfondie des technologies Cloud, des enjeux business, et des tendances du marché du Cloud.



Définition et élaboration d'architecture technique de virtualisation de DataCenter (Compute/Storage/Network/Security), Cloud public, Cloud privé, Cloud hybride, Multicloud et Edge computing.

Conception et proposition des solutions Cloud, d'infrastructures convergées, hyperconvergées et composables avec Extension de centre de donnés au cloud, gestion des identités et des accès.

Préconisation des solutions de Digital workplace, des systèmes de gestion de la mobilité, des identités, des accès et de conformité.

Conception darchitecture CI/CD pour les machines virtuelles, les conteneurs, DevOps dans un environnement hybride avec app services, GitHub, Terraform, Kubernetes (AKS) entre autres.

Proposition aux clients un éclairage stratégique sur la valeur des solutions Cloud de Microsoft

Réalisation des Business Case dévolution vers les solutions Cloud, des études de faisabilité technique et les propositions de migration de scénarios identifiés vers Azure.

Établissement de fortes relations avec les principaux ITDMs et BDMs, qui conduisent l'adoption à long terme du Cloud au sein de leur entreprise.

Evaluation et migration des charges de travail vers Azure (Windows Server, Linux, SQL et dautres bases de données, les données avec Data Box, les applications web et les stations de travail)

Conception des architectures des environnements Cloud Hybrides avec VPN et ExpressRoute vers les services IaaS Azure.

Définition de scénarios de migration VMware, Hyper-V, de serveur physique et de cloud à cloud.

Conception pour les services SaaS, PaaS et IaaS Azure, intégrant linfrastructure didentité locale à Azure AD ou mise en place de la fédération avec linfrastructure didentité locale ou des fournisseurs didentité tiers.

Réplication dans le cloud (« lift-and-shift ») et de refonte orientée cloud (« build-in-the-cloud »)

Conduite de projets dinfrastructures tant en mission de Conseil sur des projets (avant-vente et/ou delivery) ou de grands programmes de transformation et de migration.

Mise en place de l'architecture cible, rédaction des documents associés, support N3 de larchitecture déployée, évolution de la solution vers une optique de performance.