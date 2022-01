Auré LIE (AD)

L'humain est au centre de notre métier passionnant, d'utilité publique.

C'est pourquoi, Je suis à votre écoute afin de vous garantir, vous accompagner à chaque étape de votre vie :

Lors de la création de votre entreprise, pour optimiser votre patrimoine, sa transmission, vos investissements en terme de prévoyance, couverture santé, immobilier, ou tout autre placement.



Qu'il s'agisse de préparer votre retraite, épargner, réduire vos impôts, je réponds à vos demandes avec bienveillance et clarté.

Vous pouvez bénéficier de réelles opportunités de Conseil en optimisation fiscale, Crédit d'impôt pour la transition énergétique & bien d'autres astuces.



Entourée d'équipes fédérées adaptées à votre situation personnelle, je reste votre contact privilégié afin de mener à bien tous vos projets en toute sérénité.

D'un naturel empathique, calme, mon sens du relationnel me permet de répondre à vos questions:

Notamment en termes de protection de biens & personnes, projet professionnel etc.