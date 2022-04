Aurélia DELGADO

Passionnée de cuisine depuis ma jeunesse et soucieuse d'avoir une alimentation saine pour le corps, il était naturel que je m'oriente dans le domaine de la diététique.



Ainsi diététicienne depuis plus de 6 ans, je mets à profit mes connaissances et la passion de mon métier au service des patients que je peux rencontrer chaque jour. En partant des habitudes alimentaires, du mode de vie et des acquis de chacun, nous trouvons ensemble les améliorations diététiques nécessaires pour préserver et/ou améliorer leur état de santé.



Telle est ma conception de la diététique : transmettre les notions nécessaires et aider les patients à atteindre les objectifs qu'ils se fixent en adéquation avec leur état de santé et leur pathologie éventuelle, sans imposer mais en les accompagnant vers un résultat optimal.



Mon travail au quotidien n'est jamais pareil car chaque personne est unique.



"Manger est un besoin, bien manger est un art"



Mes compétences :

Logiciel Hestia

Logiciel Geni

Diététique

Pack Office

Cuisine

prise en charge du diabète