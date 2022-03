Aurélia GANTIER

Femme orchestre :

- Finance immobilière

- Littérature

- Humanitaire



Compétences clés :

- Montages financiers : structuration, analyse et couverture des risques, modélisation financière, négociation des financements, rédaction des dossiers

- Gestion de projets : lancement, tests et modification de projet pilote, détermination dun plan daction, planification des différents chantiers, coordination, suivi budgétaire et opérationnel, reporting, pilotage et animation déquipes

- Commercial : conquête de nouveaux clients, mise en place de la stratégie commerciale et campagne de communication

- Management des équipes

- Connaissance approfondie des secteurs immobilier, humanitaire et éditoriale : connaissance approfondie du marché, de ses acteurs et de ses spécificités techniques

- Compétence éditoriale : veille et analyse stratégique du secteur, prospection et sélection des livres, développement du catalogue, coordination du processus éditorial, artistique et technique, pilotage de la diffusion, suivi et développement commerciale

- Connaissances juridiques nécessaires aux différentes fonctions