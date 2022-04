Aurélia MAPELLI

Diplômée d'un master d'Ingénierie en Organisation et Administration, et spécialisée en conduite de projet, je travaille au sein d'un réseau associatif fort.

L'ADMR dans l'Aube compte 34 associations, 600 salariés et 3000 bénéficiaires. Au sein de la Fédération départementale, je suis responsable du Pôle Prévention de la perte d'autonomie et en charge de la communication et du développement des services.



Mes compétences :

Sphinx Software

SPSS

Microsoft Office

Conduite de projet

Droit du travail

Droit social

Communication

Gestion financière et comptable

Développement de partenariats

Association loi 1901

Accompagnement au changement