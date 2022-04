Aurélia RABEJAC

Le Groupe Team One est né de la volonté de Philippe Spanghero, Vincent Clerc et Grégory Lamboley de proposer aux entreprises des compétences avérées dans l’univers de la communication et du marketing sportif, l’événementiel, les relations publiques et les voyages d’affaires. Team One Groupe est scindé en trois entités : Team One Events une agence événementielle, Team One Conseil un pôle Marketing Sportif et Team One Travel, une agence de voyages d’affaires. Team One Groupe est sous-agence officielle IRB pour la Coupe du Monde 2015 et régie commerciale du Castres Olympique. Dans une volonté de sans cesse se développer son expertise, Team One s’associe à des événements ou partenaires de plus en plus importants. Fort d’une crédibilité locale et nationale, Team One se lance depuis 2 ans dans l’internationalisation de ses activités. Le match de gala « Natixis Cup » à Hong Kong, la régie sponsoring de l’équipe de rugby des Tonga ou l’agrément IRB pour la prochaine Coupe du Monde de Rugby permettent à l’agence de progresser et s’ouvrir à d’autres horizons économiques.



