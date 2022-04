Aurélia SAUGUET

Spécialiste marketing en secteur IT, chez des éditeurs de logiciels dans les domaines de la sécurité, du stockage et de l'administration IT.

Chargée de projets événementiels (Tour de France, salon propriétaire, lancement produits, événements VIP, kick-off ...).

Mise en place de campagnes de génération de leads (online, mailing, télémarketing, events ...).

Plan marketing, gestion de budget et tracking du ROI

Conduite de projets transverses pour le paramétrage et la gestion des bases de données (Siebel, SFDC).

Participation active à des groupes de travail européens et locaux (produits, campagnes, process...).

Gestion des relations presse et des partenaires (dans les plus petites structures).



Mes compétences :

Marketing opérationnel

Marketing stratégique

Bases de données

Communication

Community management

Marketing