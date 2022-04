Bonjour,



Je souhaiterais avoir de nouvelles opportunités, étendre mon réseau et échanger avec des professionnels du Marketing et de la communication.



N'hésitez pas à me contacter.



A très bientôt et bonne visite sur mon profil.



Abibi Aurélie.



Mes compétences :

Office

PAO Indesign et photoshop

Stratégie

Evénementiel

Microsoft Office