Aurélie ADRIEN

Diplômée d’un MASTER 1 (niveau II) en communication globale de l’ISCOM

chargée de communication à l'Office Intercommunal de Tourisme de Fécamp.

Ce poste polyvalent me permet d'utiliser toutes mes connaissances dans le domaine de la communication.



Mes expériences professionnelles concernent la création et la gestion d’événements : évènement public, salon professionnel, festival de musique et convention d'entreprise ainsi que la gestion de la communication externe/interne et les relations presse.



Aujourd’hui forte de mes études et de mes diverses expériences professionnelles dans les secteurs privés et publics, j'ai acquis les compétences nécessaires pour travailler dans tous les secteurs de la communication.



A titre personnel je suis photographe pour le groupe de musique Red Eagle’s Noise et bénévole en tant que chargée de communication pour l’entreprise Boda Event.



Mes compétences :

Communication

Evénementiel

Graphiste

Gestion de sites internet

Réseaux sociaux

Photographie

PAO

Microsoft Word