Aurélie AIELLO

Après dix ans d'expérience en tant qu'animatrice socio-culturelle puis responsable de structure, et trois ans en tant que responsable de la réalisation d'études statistiques, pour un syndicat lié à la construction, je souhaite mettre à profit mon expérience dans le secteur culturel, conformément à mon cursus de formation.



En parallèle des postes que j'ai occupé, je contribue à plusieurs projets associatifs qui m'ont permis de conserver une activité dans ce domaine qui m'est cher. Mes diverses expériences et rencontres m'ont permises d'acquérir une bonne connaissances du public et un réseau important qui sera un atout pour une future collaboration.



Diplômée d'un 3ème cycle métiers de la culture à l'Institut d’Études Supérieures des Arts de Paris, j'aimerais mettre à profit mes compétences en matière d'ingénierie de projets culturels, de recherche de mécénat ou de communication / e-communication et conception web au service de vos projets.



Mes compétences :

Utilisation des outils informatiques

Mise en place, évaluation d'actions de formation

Bonne connaissance des différents publics

Utilisation et création de site Wordpress

Recherche de partenaires et financements

Conception et réalisation de projets culturels

Diagnostic de territoire, études, audits

Communication, e-communication

Gestion de projet

Médiation culturelle

Conception et évaluation d'actions de médiation

Utilisation professionnelle des réseaux sociaux

Usage courant de la plateforme Evalandgo