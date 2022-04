Aurélie ALESSANDRONI

THEATRE



2013 / La Boutique de pain, La résistible ascension d’Arturo Ui, BRECHT, dirigé par Mathias SIMONS

2012 / Acteur, ton nom n’est pas exact, performance dirigée par Roméo CASTELLUCCI

Théâtre de la Place (Hotel de ville) – 15 représentations

2012 / Presse mondiale, dirigé par Philippe LAURENT

2012 / Guerre, NOREN, dirigé par Isabelle GYSELINX

2011 / Les Trois soeurs, TCHEKHOV, dirigé par Mathilde LEFEVRE

2011 / Etudes Stanislavskiennes, atelier dirigé par Matthias SIMONS

2011 / L'Eveil du Printemps WEDEKIND, dirigé par Jeanne DANDOY

2007-09 / Théâtre de l’Etincelle (Festival d’Avignon 08) - Théâtre de la Jonquière - 40 dates

8 FEMMES de Robert THOMAS Msc. Rebecca CHAILLON

2009 Théâtre des Déchargeurs - 2 dates

LES CRIMES EXEMPLAIRES d’après Max AUB Msc. Alexis LAMEDA

2007 Théâtre du Rond Point - 7 dates

LE RIRE DE RESISTANCE travaux d'écriture et de M. en Sc. des Elèves des classes d'Art

Dramatique des Conservatoires de Paris (Création)

2003 LYSISTRATA d’ARISTOPHANE Msc. Michel, Magali PINGLAUT - 5 dates

2002 LE CERCLE DE CRAIE CAUCASIEN de B. BRECHT Msc. Michel, Magali PINGLAUT - 5 dates

2001 PARIS EN FLAMMES, PARIS EN FEMMES de Nicole PINGLAUT Msc. Michel, Magali PINGLAUT -

5 dates





CINEMA



Court-Métrage



2010 / 360 Réal. Angèle GOHAUD (Louis Lumière)

2009 / IN THE NIGHT Réal. FX BOURREAU

IL ETAIT UNE FOIS Réal. Pierre BU

ÖHNE Réal. Dimitri BURDZELIAN

DEBARQUEMENT Réal. Jeanne EZVA (La Femis)

2008 / Réalisation de JULIETTE DANS SON BOCAL

2007 / TAGADA TAGADA TSOIN TSOIN Réal. Florence BACHELIER

2007 / COMEDIENNE Réal. Aurélie KAVAFIAN

2006 / SALOME Réal. Thomas PIERRE

2003 / LA MOINDRE DES CHOSES Réal. Laurent MERLIN

2002 / MISSION : POSSIBLE ? Réal. Laurent MERLIN

2001 PETITE CONNERIE ENTRE AMIS Réal. Laurent MERLIN





DIVERS-PUBLICITE



2012 / Voix rubrique sport AfrikTV

2009 / Shoot photo FX BOURREAU

FRIENDIZE

2007 / CETELEM

1996 / DISNEY WORLD/ VACANCES FABULEUSES





ECRITURE



2013 / Publication dans MOMENTO NUDO, Recueil d'anthologie poétique, Edition L'Arbre à Paroles





FORMATION



2010-13 Conservatoire Royal de Liège (ESACT)

2012 Atelier Jeu Masqué dirigé par Frédéric GHESQUIERE

2008-10 Ecole du Studio d’Asnières

Jean-Louis MARTIN-BARBAZ, Hervé VAN DER MEULEN, Chantal DERUAZ, Patrick SIMON,

Yveline HAMON

2006-08 Conservatoire d’Art Dramatique du XXème, Pascal PARSAT

2006 Membre de la Compagnie Dans Le Ventre

1999-08 Stages avec Jean-Louis BIHOREAU, Antonio FERREIRA, Magali PINGLAUT, Claire HEGGEL et

Yves MARC ( Théâtre du Mouvement), Sylvie LERICHE, Valérie BOURSIER,

Stéphane GILDAS, Farid PAYA (Théâtre du Lierre), Nadine ABAD, Thierry HAMON, Grégorie

GOUBAND, Christelle LEDROIT





CAPACITES COMPLEMENTAIRES



Langue: Anglais (bon) Italien (intermédiaire)



Danse: Modern-jazz (10 ans), contemporain (10 ans), classique (10 ans), rock'n'roll (2 ans),

claquettes (3 ans)

Jean-Marc HOOLBECQ, Christine CARRERE, Victor CUNO, Corinne TOSTAIN



Chant: Tessiture : Alto, Jean- Pierre GESBERT



Clown: Jacqueline CEYTE (3 semaines)



Piano: Conservatoire d'Etrechy (7 ans)



Sports: Ski, Natation, Running, Vélo



Diplômes: Diplôme de Scripte - 2007

Conservatoire Libre du Cinéma Français, Paris 19

LICENCE Cinéma/Théâtre, mention bien – 2006

Université Sorbonne Nouvelle, Paris 3

Baccalauréat S, mention assez bien - 2003

Lycée Geoffroy St Hilaire, Etampes (91)





Mes compétences :

Cinéma

Danse

Théâtre

Vendeuse