Aurélie ANDRES

Bonjour, et merci de visiter cette page.



Une douzaine d'années passée essentiellement au contact d'architectes m'a permis de développer un ensemble de compétences autour de la conception, de la présentation et de la visualisation des projets d'architecture :



Réalisation d'images de synthèses, plans et façades graphiques, pour les dossiers de permis de construire et de commercialisation, études de volumétries, couleurs et matériaux, conception graphique d'éléments de serrurerie, réalisation de divers documents de communication, dessin de plans-coupes-façades phases permis (logement, tertiaire)...



Par ailleurs, en tant qu'indépendant, je réalise des identités visuelles, nuanciers professionnels...



Mon intérêt se porte de plus en plus vers l'habitat, le design d'objets, de mobilier, la décoration, l'architecture d'intérieur en général.



Je suis disponible pour échanger, et j'étudie toutes propositions de travail ou de collaboration.



A très bientôt !



Mes compétences :

Autocad

3D

2D

3d studio max

Illustrator

Infographie

Photoshop

dessin

communication