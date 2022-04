Aurélie BAIVIER (VALLA)

Mes 8 ans d'expérience en Supply Chain m'ont donné une vision opérationnelle et transversale de la gestion des flux: prévision des ventes, de la gestion des stocks, et de la planification, toujours au service du business (taux de service, stock).



Je me suis épanouie dans mes 3 postes, dans lesquels j'ai été reconnue pour mes capacités d'adaptation, ma disponibilité et mon goût prononcé pour l'analyse de chiffre et l'amélioration continue.



Mon projet: un poste opérationnel et intéractif en Supply Chain, dans la région de Saint-Malo.



Bilingue anglais - Profil international (10 ans d'expatriation - USA et Italie).

Ingénieur Génie Industriel - Ecole Centrale Paris



Mes compétences :

Amélioration Continue

International

Prévision

Prévision des ventes

Supply chain

Administration des ventes

APO

Demand Planning

Planification

Chaine logistique

SAP

Local S&OP

Management

Logistique

Approvisionnement

Agroalimentaire

Microsoft Excel 2010