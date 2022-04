Aurélie BARON

Enthousiasme et communicative, j’aime le contact et dispose d'un bon relationnel.

Rigoureuse et motivée, je suis capable de travailler aussi bien seule qu’en équipe. Bien organisée et réactive, je sais faire preuve d’adaptation et travailler sous pression.

Actuellement en poste au sein de Sodexo Entreprises, je suis en charge de la communication interne. basée chez le client, j'évolue dans le Facility Management.

Je reste à l'écoute de toute proposition.



Mes compétences :

Créative

Communication interne/externe

Communication RH

Photoshop

Gestion de projet

Adobe InDesign CS6

Newsletter

Gestion événementielle

Réseaux d'entreprises

Intranet