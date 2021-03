Aurélie BARON

Mes expertises :

Avec 11 ans d'expérience en direction de projets culturels, j'ai une très bonne connaissance des enjeux de communication des marques et des institutions publiques. Créative, j'aime apporter des solutions et concevoir des projets qui répondent aux stratégies d'image et de notoriété de mes clients.

Grâce à mon expérience en agences, je sais piloter un projet dans sa globalité (conception > production > médiatisation) et ai une solide expérience en organisation dévénements (grand public / corporate / presse / relations publiques).

Ces cinq dernières années, en tant que Responsable d'Audi talents, le programme de mécénat culturel d'Audi France, jai renforcé mes compétences dans le domaine artistique (conseil aux artistes, organisation dexpositions, mise en place dactions culturelles).

Enfin, je sais concevoir et mettre en place des stratégies partenariales aussi bien avec des institutions, que des ambassadeurs ou des médias et influenceurs.



Mes passions :

Passionnée d'art et de culture, j'accompagne les créateurs (designers, plasticiens, compositeurs, réalisateurs...) dans la réalisation de leurs projets. En lien étroit avec les commissaires et directeurs artistiques, j'organise des expositions et événements culturels, destinés à tous les publics. Convaincue que des relations vertueuses sont à imaginer entre le privé et le public, je conçois et mets en place des stratégies partenariales avec des fondations, musées, centres d'arts, collectivités (Palais de Tokyo, Philharmonie de Paris, Friche la Belle de Mai, Mairie de Paris)



Mes formations :

Diplômée d'un MBA et d'un Mastère 2 en Communication en 2008 (double diplôme), j'ai également obtenu une Licence d'Histoire de l'art en 2013 après avoir suivi des cours par correspondance en parallèle de mon travail.



Mes expériences à létranger :

Après avoir vécu un an en Angleterre et un an au Mexique pour mes études, j'ai mis à profit ma maitrise de l'anglais et de l'espagnol, en participant à l'organisation d'une dizaine d'événements à l'étranger, notamment au Moyen-Orient (Dubaï, Doha), en Russie (Saint Pétersbourg, Moscou), en Afrique du Sud (Johannesburg) et en Europe (Barcelone, Prague).



Mon état desprit :

Attachée aux valeurs de partage et de bienveillance, je crois en la force du collectif et aime fédérer une équipe autour d'un projet commun. Aujourd'hui, je coordonne les ressources interne et externe à chaque étape clef de la réalisation dun projet.



Créons, osons, échangeons !