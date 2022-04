Aurélie BARREAU

Après avoir passé presque 15 ans dans le domaine des expertises judiciaires et occupé un poste de technicienne de laboratoire puis de technicienne qualité, je souhaite aujourd'hui quitter ce secteur d'activité.

Dynamique, rigoureuse et organisée, je cherche un poste en qualité.

Depuis 2012 (en parallèle de mon poste de technicienne en empreintes génétiques), je m'occupe de la gestion documentaire, des non-conformités techniques, des indicateurs de production et des bilans techniques hebdomadaires.



Mes compétences :

Navision

Microsoft Word

Microsoft Excel

Sapanet

Qualité

Biotechnologies

Audit interne