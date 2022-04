Aurélie BATTUT

Après avoir obtenue mon BTS Assistante de Manager en juin 2011.



J'ai effectué un travail saisonnier au sein du Conseil Général de l'Oise, comme réceptionniste durant 2 mois.



Puis je suis partie à Londres, pour apprendre l'anglais et réalise une expérience professionnelle à l'étranger. Mon premier travail à été commis serveur dans un restaurant français à Covent Garden puis caissière au Mc Donald's d'Oxford Street.



Grâce à mon expatriation a Londres et mon retour en France, j'ai réalisé qu'il était important de changer mon orientation vers la relation et l'aide du client c'est pour cela qu'un certificat prouvant le niveau de mon anglais pouvait m'aider à m'épanouir professionnellement.





Mes compétences :

Accueillir des clients et les conseiller sur

Facilité d'adaptation et disponibilité au tra

Travail en équipe