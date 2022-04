Aurélie-Bénédicte BRUN

ExterionMedia France est une entreprise référente sur le marché de la Communication Extérieure avec ses 2 marques : Exterion et Giraudy by ExterionMedia, ainsi que ses 3 pôles d’expertise : Exterion Digimoo’V, Exterion Event et Exterion Services.

Figurant parmi les 3 leaders mondiaux de la communication extérieure. ExterionMedia est également présent en Europe (Royaume-Uni, Irlande, France, Hollande, Italie et Espagne).



ExterionMedia, commercialise plus de 56 000 faces sur 4 000 communes,acteur majeur du marché national et référent de la couverture ville à ville, nous comptons plus de 10 000 annonceurs qui nous font confiance tous les ans.



Ma mission est de développer et fidéliser une clientèle d'annonceur sur la Savoie et Haute-Savoie, par un travail de conseil média.







Mes compétences :

Prospection commerciale

Négociation commerciale

Management

Développement commercial

Organisation du travail