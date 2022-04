Aurélie BIENAIMÉ

De formation BTS Assistante de Gestion et avec une expérience de plus de 10 ans dans le domaine administratif et financier, j’ai pu développer mes compétences dans différents domaines : comptabilité, gestion.



Mes fonctions actuelles m’ont conduites à organiser la fonction Assistante de gestion ainsi que de superviser le suivi administratif.



Mon parcours, essentiellement réalisé en PME, m’a permis d’être autonome, de développer mon sens de la méthode, ma rigueur et mon organisation.



Mes compétences :

Microsoft Office

Comptabilité

Rédaction

Secrétariat

Appels d'offres