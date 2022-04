Aurélie BIGNON

Au fil des projets tous différents, voici les compétences que j'ai pu développer :



Management de Projet :

• Gestion des intervenants (clients, utilisateurs, architectes, ingénieurs, sous-traitants, …)

• Responsabilité Qualité – Coûts – Délais de l’affaire

• Gestion de la charge de travail des équipes de conception

• Recherche et mise à disposition des moyens nécessaires



Suivi de travaux y compris AOR et GPA :

• Gestion des relations avec les différents intervenants (client, utilisateurs finaux, entreprises exécutrices, ...)

• Gestion économique et administrative des chantiers

• Organisation des réunions d’études et de chantier



Réglementations :

• Maitrise de la loi MOP, du Code des Marchés Publics, des CCAG travaux et PI

• Rédaction des CCTG, supervision des CCTP et des notes techniques

• Réalisation et suivi des plannings



Mes compétences :

AutoCAD

Ingénierie

Organisation

Maitrise d'oeuvre

Bâtiment

Gestion de projet