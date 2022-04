Aurelie BLANC BAEZ

Bonjour,



En poste actuellement en tant que chargée d’assistance chez Carglass depuis 8 ans. Ce poste me permet de développer mes compétences dans le domaine de la relation client. Mon objectif premier est la satisfaction du client, et pour ce faire, je suis en mesure de déceler ses besoins et répondre à ses attentes.



En parallèle de mon métier j’ai pendant quelques années découvert le VDI, qui m’a permis d élargir mes compétences commerciales. Lors de cette expérience j’ai également pu me rendre compte que le contact client était pour moi très important et je me suis réellement épanouie dans cette activité.



De nature sportive et donc challengeuse, j’aime les nouveaux défis.



Aujourd’hui je suis ouverte à de nouvelles opportunités qui me permettrai d’élargir mes compétences



Au plaisir



Mes compétences :

Relations clients

Persévérance

Dynamique

Autonomie

Microsoft Office

Adaptabilité