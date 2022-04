Venant d'un parcours esthétique cosmétique, j'ai choisi de poursuivre mes études dans le domaine du commerce afin d'améliorer mes connaissances en marketing, management et gestion d'entreprise.



Après avoir effectué une Licence Pro Commerce à l'ISIPCA en partenariat avec l'IUT de Rambouillet, je me suis orientée vers l'Ecole de Commerce IFAG qui m'a permis de mettre en pratique mes connaissances grâce à mon alternance chez Start People (Agence d'Emploi).



Mon projet professionnel s'oriente aujourd'hui vers la gestion d'entreprise afin de contribuer à la pérennité de l'entreprise notamment par la polyvalence et le relationnel dont il faut faire preuve.



Disponible à partir de Septembre 2013, n'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations sur mon profil.



Aurélie Blanchard