Aurélie BLANCHARD

Avec 10 ans d'expérience dans l'immobilier et plus particulièrement dans la gestion locative et technique de logements sociaux, j'ai acquis de solides connaissances et compétences dans ce domaine.

Organisée et dynamique, je sais m'adapter à différentes organisations.

Souhaitant évoluer vers un autre métier dans le domaine de l'immobilier (urbanisme, maitrise d'ouvrage, accession), je suis en recherche active d'un nouveau projet professionnel.



Mes compétences :

budgets

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Accueil physique et téléphonique

Urbanisme

Gestion immobilière

Synthèse rédactionnelle

Gestion des priorités

Lecture de plan

Organisation du travail

Gestion de la relation client