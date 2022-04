Aurélie BLANCHARD

Je suis une personne très sociable et souriante, qui recherche un métier de contact et d'accueil afin de me rendre utile tout en m'épanouissant dans ce que je fais.



Mes compétences :

Merchandising

Réceptionner les stocks

Accueil physique et téléphonique

Techniques de vente

Entretien de la surface de vente

Disposer des produits sur le lieu de vente

Requirements Analysis

Microsoft Excel

Microsoft Word

Cashiering

Commodities