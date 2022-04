Aurélie BLONDEL

Mon optimisme, mais aussi ma capacité de remise en question, m'amènent aujourd'hui à valider mon choix de métier par une formation de Conseillère en Insertion Professionnelle.

Là où les personnes sont tentées par le renoncement car leur situation d'exclusion paraît insurmontable, je souhaite insuffler, en les accompagnant dans leur parcours, une dynamique positive et réaliste.

Je veux mettre la théorie en pratique lors de stages en Esat, Missions Locales et Apije, Associations dans le milieu de l'insertion et tout acteur dans l'insertion professionnelle. Rencontrons-nous!



Mes compétences :

Gestion d'une équipe (4 téléprostectrices)

Force de proposition

Travail en équipe

Retranscription de la qualité de productions photo

Actualisation des informations

Respect scrupuleux de la confidentialité

Retouche d'images

Gestion informatique des dossiers

Gestion des priorités

Accueil physique et téléphonique

Ecoute

Téléprospection

Relationnel