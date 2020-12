Aurélie BODERIOU LECLERCQ

Suite à ces dernières années exercées en directions de petites et grandes entreprises, j'ai souhaité me spécialiser dans le domaine de l'andragogie.



J'ai dernièrement suivi une formation en ingénierie de la Formation dadultes pour partager au mieux mes savoirs pluridisciplinaires.



Contactez-moi si vous proposez un poste à temps partiel à Brest et/ou en télétravail dans les domaines que je maîtrise : aurelie.boderiou@hotmail.fr

CV en ligne et références : http://www.doyoubuzz.com/aurelie-boderiou-leclercq