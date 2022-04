Aurélie BOISSY

Actuellement en veille sur de nouvelles opportunités dans le secteur des RH et de la coordination de projet, j'exerce en tant que chargée d'insertion professionnelle auprès des personnes privées d'emploi. Je travaille au contact quotidien de juristes et d'autres acteurs de l'accès aux droits, ce qui enrichit mes connaissances sur des thématiques telles que le droit du travail.



Les compétences que j'ai pu développer tout au long de mon parcours :



Animation d'ateliers de groupes, entretiens individuels, définition du projet professionnel

Animation territoriale (développement des partenariats, orientation des usagers vers les différentes structures en fonction de leur besoin)

Management (Cadre logique, rédaction de rapports dactivité, management déquipes)

Communication (Organisation dévénements, création de supports, relations Presse)

Gestion du personnel, bases RH, GPEC

Marketing (stratégique et opérationnel)

Coopération internationale (Sensibilité aux problématiques de développement, expérience terrain, suivi budgétaire, reporting, relations partenaires, communication interculturelle).



Mes compétences :



Insertion Professionnelle

Communication

RH

Management projet/équipe

Tourisme responsable

Langues