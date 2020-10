Aurélie BRÉMON

Forte d'une expérience professionnelle de trois ans, je maîtrise les différents outils du marketing et de la communication :



- création de documentations écrites (newsletter, catalogues, journal interne, communiqués et dossiers de presse)

- création de supports de vente (PLV, fiches produits, power point)

- organisation d'évènements (salons internationaux, meetings, sponsorings, inauguration, journée familles)

- refonte et mise à jour de sites internet et des réseaux sociaux



Très créative, je maîtrise les logiciels de la suite Adobe comme InDesign et Photoshop et de management de sites internet.



Polyvalente et autonome, je parle également plusieurs langues étrangères dont l'anglais, l'allemand et l'espagnol.



Mes compétences :

Publicité

Évènementiel professionnel et grand public

Rédactionnelles et relationelles

Création site internet

PAO Indesign et photoshop

Relations Presse

BtoB/BtoC

Marketing