Aurélie CABRIDAIN

Diplômée de l’EDHEC Business School, je suis actuellement en CDI dans le domaine de l'immobilier et de la gestion locative, chez HOME CONCEPT.



Lors de ma formation en Grande Ecole de management, j’ai fait le choix de me spécialiser en marketing et plus encore en gestion de projet, disciplines correspondant à mon goût de communiquer, entreprendre, innover et conduire des projets. J’ai développé mes compétences et fait mes preuves lors d’expériences professionnelles variées, en France et à l’international, dans le secteur du service, du développement associatif, de l’industrie pharmaceutique et immobilière.



Mes compétences :

Gestion de projet

Développement commercial

Internet

Responsable

Développement

Conseil

Services

Marketing

Communication

Service à la personne

Coordination

Organisation

International

Community management