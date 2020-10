Aurelie CAMBOURIAN

Creative, passionnée et honnête.

Particulièrement intéressée par le développement et l'utilisation des logiciels libres



Spécialités techniques : gnu/linux, unix, migration et design d'architectures d'infrastructures, expert en supervision : nagios 3 et 4, bmc patrol, bmc bem, bmc bppm. big data : cassandra, splunk, linux : docker, etc

Compétences fonctionnelles : gestion de projet, coordination d'équipe, encadrement de stagiaires, dons de formations.



Mes compétences :

Opensource

Monitoring

Nagios

Linux

GNU/Linux

Management

Unix AIX

Unix Solaris

Architecture