Aurélie CECILE

Consciente des enjeux environnementaux actuels, je privilégie de travailler dans des structures avec qui je partage des valeurs. Au cours des mes expériences professionnelles, j'ai côtoyé les valeurs d'une économie respectueuse de l'homme et de son environnement. De même, j'ai rencontré des producteurs locaux qui m'ont captivée par leur sensibilité aux enjeux du développement durable.



Ainsi, en tant qu'assistante de direction, je souhaite mettre mes coméptences acquises lors de mes expériences, mon sens de l'organisation, mon goût du travail en équipe, et mon dynamisme à la disposition d'une structure respectueuse de l'environnement, de l'Humain et engagée.



Mes compétences :

Droit des contrats

Droit de la famille