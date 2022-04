Aurélie CHAMBOREDON

J’ai 8 ans d'experience dans l’hôtellerie restauration en tant que responsable restaurant/bar et restauration, en France et à l'étranger. Forte de ces expériences, jai des compétences en gestion opérationnelle, conduite de projets et formation/management. Je veux rejoindre une structure afin de conduire différents projets en CHR dans la ville de Bordeaux.



Mes compétences :

Conduite de projets CHR

Formation et management CHR

Gestion opérationnelle d'établissement CHR