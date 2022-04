Aurélie CHARTIER

Mon parcours professionnel m’a permis d’acquérir une double expertise en marketing et en communication sur la dimension à la fois stratégique et opérationnelle, sur des marchés innovants et concurrentiels.



Aujourd’hui, je contribue, avec passion et pragmatisme, à développer l'image, la visibilité et la performance de la marque.



Je définis et mets en œuvre des campagnes de branding et d'acquisition en m’appuyant sur différents leviers : Média, Display, Brand Content, Social Media, SEO, SEA et e-mailing.



Mes compétences clés :

• Acquisition

• Communication externe

• Marketing de contenu



Contactez-moi : oreliechartier@gmail.com

Twitter @orelie_chartier



Mes compétences :

Marketing direct

Communication

Veille concurrentielle

Brand content

Marketing relationnel

Stratégie digitale

Gestion de projet

Marketing opérationnel

Production de contenus

Social media