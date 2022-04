Aurélie CHASTEL DEROCHE

Mon ADN : innover et créer

Mon savoir faire : rendre visible les marques et engager les publics cibles

Mon savoir faire faire : fédérer et animer des équipes

Mon savoir être : créative, passionnée, engagée et authentique



Ils me font confiance:

ghd / Valrhona / Fermob / Lacanche / Julbo eyewear / Lacoste eyewear / Aoste / Hypermarchés et supermarchés Champion / CIC / Région Rhône Alpes / sncf / Capel / Apicil / Seb / Focal / Relay / Groupe Eminence / Groupe Johnson&Johnson santé beauté France / Boisset / Groupe Patriarche...



Mes compétences :

Trade marketing

Réseaux sociaux

Management

Développement commercial

Communication

Marketing

Webmarketing

Communication globale

Communication web

Stratégie de marque

Stratégie web

Ereputation

Stratégie digitale

Social CRM

CRM

SEO

Retail

Gestion de projets