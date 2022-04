Aurélie COLINEAU

Responsable d’un secteur de près de 1000 logements répartis sur 4 départements (Loire Atlantique, Maine et Loire, Sarthe et Orne), je manage une équipe de 7 collaborateurs (adjoint(e)s, assistante, gardien et employé d'immeuble).



Parfaitement autonome au regard de l’agence située à Rennes, je planifie les travaux d’entretien courant dans le respect des contraintes budgétaires. Les résultats obtenus sur mon secteur démontrent ma capacité à susciter l’adhésion et entraîner mes collaborateurs vers des objectifs communs, que ce soit en matière de vacants ou d’impayés.



Mes compétences :

Gestion locative

Commercialisation

Management

Gestion immobilière