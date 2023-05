Bénéficiant d'une solide expertise en terme de relation client, mon activité s'étendait de la prospection, construction d'un portefeuille clientèle à la signature des contrats de vente.

Mon but est d'opter pour un métier d'avenir. Aussi, je dispose d'un sens de la prudence et du risque plutôt pointu, faisant preuve d'une rigueur à toute épreuve.

I've specialized in insurance solutions, after gaining an excellent insight of :

* Asset/Wealth Management, compliance.

* Prime Brokerage, Intermediation :

- Futures & Options, Swaps, Structured Products, alternative investment instruments

- Regulatory compliance, Stocks & bonds, Real Assets. Trust Funds.

- Analysis, Credit, Clients Public Debt, Family office Private Banking.

- Trading : FXPB, EQPB, Synthetic PB, Fixed Income Prime Brokerage & Derivatives Clearing.