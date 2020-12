Pragmatique, mon leadership me permet de fédérer les gens au sein d'une équipe : à l'écoute, je possède un excellent sens relationnel.



Patiente et optimiste, J'aime prendre du recul, avoir une vision d'ensemble



Persévérante : je me concentre sur actions et résultats.

Très organisée et rigoureuse j'atteins facilement mes objectifs professionnels.