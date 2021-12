Aurélie DELALEU

Je suis à votre écoute afin de vous garantir à chaque étape de votre vie :

Optimiser votre patrimoine, sa transmission, vos investissements en terme de prévoyance, couverture santé, immobilier, ou tout autre placement.



Qu'il s'agisse de préparer votre retraite, épargner, réduire vos impôts, je réponds à vos besoins avec bienveillance, clarté et empathie.



Vous pouvez bénéficier en toute confiance de réelles opportunités de Conseil en optimisation fiscale.



Toujours disponible, entourée d'équipes fédérées ou partenaires, je reste votre contact privilégié afin de mener à bien tous vos projets.



D'un naturel assertif, perspicace, mon sens du relationnel me permet de répondre à vos questions :

notamment en terme de protection de biens & personnes etc.