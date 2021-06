Aurélie DUBOSCQ

Dotée dune forte conscience professionnelle, mes points forts sont mon sérieux, ma ponctualité, ma sociabilité, mon esprit d'équipe mais aussi ma discrétion.

Mon idéal, contribuer à l'essor dune société et toujours rester dans un rythme de dynamique et d'amélioration.

Je maîtrise les tâches comptables (partie fournisseurs, partie clients, partie bancaire, la fiscalité, les stocks, le chiffre d'affaires, les provisions, les mensualisations, les RFA, les amortissements, la trésorerie...).

Je maîtrise les tâches administratives (courriers, procès-verbaux, graphiques, tableaux, standard téléphonique, accueil physique, gestion de planning, gestion des assurances).

Pourquoi pas devenir l'adjointe d'un Responsable Comptable !?

Pourquoi pas devenir Responsable d'un pôle Comptabilité Fournisseurs !?

Et pourquoi pas envisager de changer de fonction (avec formation si besoin) tout en restant un minimum dans l'Administratif et la Finance!? Trésorière, clerc de notaire, fiscaliste, être dans le secteur bancaire, le secteur immobilier...



Mes logiciels : SAP, WINLAND, ANAEL, CIEL COMPTA, M3, Microsoft Word - Excel - Access - PowerPoint