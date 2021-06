Www.orangevif.com



Aurélie Khalidi est graphiste et illustratrice freelance.

Diplômée des Beaux-Arts avec félicitations du jury, et après expériences enrichissantes dans différentes agences à Lyon, Paris et Nice, elle fonde Orange Vif en 2006 et multiplie les expériences en s'installant maintenant à Londres.

Elle dédie sa créativité à la conception de campagnes de communication institutionnelles et culturelles, identités visuelles, illustrations, packaging, marketing opérationnel, web design...



Son portfolio représente 9 ans d'expérience et de réalisations pour Volvo, la FNAIM, le Grand Lyon, l'Office du tourisme de Lyon, les agences Pôle Company, Arcanes, Creative Spirit, Fantastic, Arènes Évènements, l'hôpital LENVAL...



Pour toute information supplémentaire :

aurelie@orangevif.com

++33 6 88 50 74 63 ou +44 75 8084 1194



Mes compétences :

Illustratrice

Nice

Directeur artistique

Lyon

Graphiste