Aurelie OLLIVIER

"L'Amour est un Art qui se cultive avant-tout au fond de soi"

HeArt & Love est avant-tout parti d'une expérience de vie :

Trouver l'Amour en soi pour apprendre à s'aimer et à attirer à soi la relation idéale pour soi...

Pour l'anecdote ,

Cursus d'Infirmière validé en 2012, j'ai vécu en parallèle de ma formation l'épreuve de la maladie .

Ce défi m'a permis de découvrir faiblesses et forces que je ne soupçonnais pas , pris dans le tumulte de la pathologie et des études. De cette décision de transformer ma vie à partir de ce diagnostic a émergé en parallèle de mon métier d'infirmière :



1: Une méthode d'auto-coaching pour les personnes malades que j'accompagne en coaching de vie , en lien étroit avec les soins de support proposés lors de mes prises en charge en institutions.



2: De faire un travail sur le couple, qui , a un âge plutôt précoce pour vivre ce genre de challenge, s'est retrouvé confronté à de nouveaux défis.



Inspirée par le chemin parcouru depuis, je développe une activité sur le thème des relations amoureuses et du couple , principalement sur l'harmonisation de la relation ainsi que les outils à mettre en place pour trouver un langage sur lequel se rejoindre plus facilement au quotidien.



Mes formations m'ont permis d'affiner mon programme de coaching, en étoffant mon propre cheminement ainsi que les outils que je mets à disposition des personnes que j'accompagne.

Une méthode simple et efficace que je transmets en présentiel et/ou en visioconférence.



Pour les personnes célibataires, un travail personnel sur soi est fait à fin de se donner toutes les chances pour trouver une personne qui correspond au mieux à leurs aspirations.

Au cours des Ateliers/ Conférences que je propose en dehors des sessions de coachings, je vous propose de passer à l'action avec un suivi personnalisé pour qui désire se donner une vraie chance d'être heureux (se)



Les mots d'ordre: ACTION,AMOUR DE SOI par la connaissance de soi



Mes compétences :

Soins infirmiers

Santé publique

B2B

Networking

Management

Conférencier

Leadership

Programmation Neuro Linguistique

Santé

Réseau

Formation