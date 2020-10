Aurélie PÉAN

Objectif : vous permettre de développer votre chiffre d'affaire, pérenniser vos activités, tout en vous libérant du temps !



Passionnée par l'artisanat, les liens humains et très sensible à la notion de service, je réponds à vos besoins en matière de gestion d'entreprise et d'association.

Neuf ans en pharmacie, quatre ans dans une PME d'artisanat d'Art musical et plusieurs activités dans différentes associations m'ont amenée à devenir indépendante en portage salarial, vous évitant ainsi le recours à une campagne de recrutement coûteuse, voire lourde de conséquences.



Mes activités :

Assistance commerciale, suivi administratif et financier, communication interne et externe, organisation des activités... Ma force : je m'adapte à VOS besoins !



Gestion des relations commerciales

- prospection, démarchages

- organisation de salons et traitement des données de prospection

- accueil, fidélisation, pérennisation

- relances

- gestion des relations fournisseurs



Suivi administratif et financier

- montage de dossiers (demandes de financement, labellisation, certifications etc...)

- rédaction, correction

- administration des ventes. Edition envoi et relance devis et factures

- permanence téléphonique

- relation avec le prestataire comptable



Communication

- création et suivi référencement SEO Google, Facebook, LinkedIn...

- organisation de la circulation de l'information

- modélisation de supports de communication

- relations avec les prestataires (photographe, imprimerie, site internet...)



Organisation des activités

- optimisation des déplacements

- optimisation du travail administratif



Prenons un rendez-vous. 15 minutes pour nous connaître!

Par téléphone 06 45 59 51 02 puis possibilité en visio (zoom, skype, jitsi...)