Aurelie PILLARD

L'esthétique, la santé, la beauté....voilà trois mots qui résument mon histoire...

C'est une passion et un métier depuis maintenant plus de 12ans, qui allie contacts humains, écoute, partages, échanges, et générosité...



Esthéticienne, adjointe responsable, puis responsable d'institut de beauté, j'ai pu développer mes compétences dans le domaine des responsabilités, de gestion d'équipe, d'encadrement...



Je suis maintenant esthéticienne Indépendante.



-- > 100% féminine -Esthetique à domicile

www.100pour100feminine.e-monsite.com



Mes compétences :

Beauté

Communication

Accompagnement

Gestion du personnel ( recrutement, formation, sui

Gestion du stock, commandes

Patiente

A l'ecoute

Enseignable

Sociable

Formatrice