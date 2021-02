Aurélie PILLET

Forte d'une expérience avec une auto entreprise de e-commerce dans l'univers de la coiffure dont je suis diplômée et d'une nature autodidacte m'ayant permis d'exercer dans différents secteurs professionnels, je me plais particulièrement dans l'univers du secrétariat et de l'accueil en entreprise, c'est pour moi une reconvertion pleine de motivation et je recherche activement un emploi d' hôtesse d'accueil standardiste secrétariat afin de pouvoir enrichir mes connaissances. Motivée et volontaire je mets à dispositions mes compétences telles que l'organisation, la rigueur, le dynamisme et mon engagement total dans le travail à accomplir.



Mes compétences :

Dynamisme

Organisation

Qualité

Autodidacte

Autonomie

Accueil