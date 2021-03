Aurelie RIGELO

Dynamique, aimant les défis, le travail en équipe, le partage de connaissances, je suis garante de la qualité du rendu et du respect des contraintes



Diplômée de l'école de commerce INSEEC en "Communication, marketing opérationnel" ma formation polyvalente et mes expériences professionnelles significatives dans le monde des médias me permettent de mener à bien les missions. Mes références témoignent autant d’une curiosité personnelle que d’une soif d’apprendre et de transmettre sur le plan professionnel.

Future étudiante à SUP DE PUB en master communication stratégies des marques, je suis à la recherche d'un contrat en alternance dès la rentrée prochaine de septembre 2018.



N’hésitez pas à entrer en contact avec moi si mon profil vous intéresse



Mes compétences :

Événementiel sportif

Marketing relationnel

Communication événementielle

Publicité

Communication externe

Communication

Marketing opérationnel