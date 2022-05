Aurélie ROBAS

MANAGEMENT



- Management non hiérarchique (10 personnes), Management hiérarchique d’équipes commerciales (3 personnes) et opérationnelles (6 personnes).



- Animateur d'ateliers de co-design : brainstorming, méthode « scan, focus & act », procédures de " Sign-Off "



- Gestion des relations avec le client & de la qualité des livraisons.



- Participation aux instances de gouvernances.



COMMUNICATION & MARKETING



- Communication : définition, déploiement et suivi de la stratégie de communication corporate.



- Relations Publiques : Gestion des prestataires, agence de communication, RP, et des achats, mise en concurrence, outsourcing



- Édition : Étude des besoins et des contraintes éditoriales, Définition d'une politique éditoriale et du cycle de publication, Étude de faisabilité, Rewriting, Wording



- Branding : définition de l'image et du contenu d'une marque, de son territoire et de son style d'expression, description de la qualité de ses produits, ses valeurs, ses signes, son logotype et sa charte graphique



- Webmerchandising : conception et mise en œuvre d'opérations commerciales et événementielles (cross-selling, up-selling, soldes, promotions, mise en avant, optimisation de l'arborescence et du système de recherche...)



VEILLE STRATÉGIQUE



- Étude de marché : Définition et mise en place de méthodes, outils et techniques d'analyse online des marchés émergents.



- Tableau de bords des indicateurs clés de réussite (KPI) : audience, PVC, panier moyen et taux de transformation, potentiel et coûts d'acquisition...



- Définition et mise en place d'outils de veille concurrentielle sur le mix Qualité/Prix/Délai



- Définition et mise en place d'un outil de mesure du social media (visibilité, acquisition, recommandation, engagement, tonalité)



EXPERT EN DESIGN IHM / UX-DESIGN



- Design d'information : Inventaire du contenu, classement et priorisation, Structuration de l'information, Conception de système de recherche et de navigation, Analyse de la valeur, Zoning, Gabarits, Charte rédactionnelle



- Design d'interaction : Compréhension des besoins, Segmentation de l'audience, Analyse et modélisation des tâches, Audit, Tests et entretiens (focus group), Recommandations, Analyse statistiques, Analyse de l’activité, Scénarisation, Charte ergonomique



- Design d'identité : Analyse sémiologique, Benchmark graphique, Brief de création, Concept book, Maquettage graphique, Charte graphique



TECHNOLOGIES



- Logiciels : Microsoft (Word, Excel, Powerpoint), Mindmanager, Axure, notepad++, Adobe (Photoshop, Illustrator, Dreamweaver, Flash, Acrobat)



- Plateformes : E-commerce (Prestashop/ Magento/Wizishop/...), blog (Wordpress/Joomla), Place de marché (Amazon, Ebay, Priceminister, CDiscount, Laredoute), Réseaux sociaux (Facebook, Pinterest, Flickr, Instagram, Twitter)



- Chaîne numérique (prise de vue, retouches et optimisation web, flash et vidéos)



- Langages ( XML, HTML, CSS, JavaScript, Php)



Mes compétences :

Architecture de l'information

Veille stratégique

Communication visuelle

Gestion de contenus

Ergonomie IHM

Design d'interfaces

Ecommerce

Emarketing

Webmerchandising

Communication online