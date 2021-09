Aurélien AURÉLIEN OLIVIER (OLIVIER)

Ingénieur Développement Procédés avec 10 ans d'expérience dans les micro et nanotechnolgies, j'ai

développé mon expertise dans la conception de masque, la croissance de matériaux et, en grande partie, dans le développement de procédés de fabrication en salle blanche de composants électroniques à base de matériaux semi-conducteurs III-V mais aussi de matériaux carbonés et de mémoires magnétiques non volatiles. J'ai une expérience de 6 ans à linternational où j'ai pu développé, outre la recherche, des compétences dans la communication, la sécurité en laboratoire et la rédaction de projets.



Mes compétences :

Nanotechnologie

Microélectronique

Chine

Recherche et développement

Croissance de matériaux

Process Engineering

Semiconducteurs

Matériaux