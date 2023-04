Aurelien BANCE

Mon expérience de dix années passées en magasin associant contact client et travail d'équipe m'a permis de prendre en main l'encadrement d'une équipe de 6 personnes. Cela avec comme objectif d'être garant de résultats commerciaux mais aussi d'accompagner une équipe pour la rendre performante et développer les compétences des collaborateurs.

Doté d’une grande culture du résultat, management, commerce, gestion, formation, coaching et recrutement font partie intégrante de mes attraits professionnels.



Mes compétences :

Techniques de vente

Gestion

Culture du resultat

Rigueur

Contact client