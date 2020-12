Aurélien CHATELET

Retrouvez tout ce dont vous avez besoin pour me connaître un peu mieux sur www.aurelien-chatelet.fr



La mission du Chef de Projet Production est de faciliter la transition des solutions du projet vers la production.

A ce titre, il identifie les chantiers et les porteurs qui contribuent à cette transition, définit et partage le scénario de transition, pilote celle-ci et ajuste la trajectoire en concertation avec l’ensemble des parties prenantes du projet.

Il intervient essentiellement sur des opérations en mode projet pour des solutions applicatives.



Mes compétences :

Scrum

Agile

Cycle en V

Uml

C++

Java

Java EE

VBScript

Batch

HTML 5

CSS 3

Php

Windows PowerShell

Debian

Microsoft Windows Server

MySQL

Microsoft SQL Server

Microsoft Dynamics

Microsoft .NET

X++

C#

MorphX