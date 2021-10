Aurélien DEJARDIN - LA CENTRALE DE FINANCEMENT BÉTHUNE

Je suis Aurélien DEJARDIN, CEO, Founder & Owner @ TIMLHUGAU

Courtier IOBSP @ La Centrale de Financement Béthune

| CE QUE J'AI FAIT |



Avec plus de 10 ans d'expérience dans le financement automobile par prescription à différents "postes clés":

Finance Manager, Responsable de Secteur, Responsable Finance Manager, Animateur Formation Hyundai / Kia Finance, et Responsable Financement pour le Groupe RCM. (Ronan Chabot Management) au sein des concessions Toyota Toys Motors et Lexus Toys Plus des Hauts de France.



J'ai également assuré la Direction Commerciale de Toyota Toys Motors Valenciennes (Valenciennes & Maubeuge).

| CE QUE JE SUIS |



Capacité à écouter, comprendre et convaincre les clients.

Pro activité et Sens Entrepreneurial : Réalisation d'objectifs ambitieux.

Organisation & Planification : Autonomie, discipline et rigueur dans l'exercice de la fonction.

Adaptabilité.

Bonne communication orale et écrite.

Capacité à coacher une équipe commerciale.

| CE QUE JE FAIS |



Depuis sa création, La Centrale de Financement n'a cessé d'étendre sa présence sur le territoire national. Le réseau enregistre le plus fort taux de croissance de la profession et possède aujourd'hui l'ensemble des services dont seul un grand groupe de courtage peut se prévaloir.



La Centrale de Financement est un acteur incontournable du courtage en prêts immobiliers en France. Notre métier consiste à centraliser toutes les solutions de financement en un seul lieu pour les proposer aux ménages.



Nos domaines d'expertise sont basés sur quatre marchés :

Le prêt immobilier

Le rachat de crédits

Le prêt professionnel

L'assurance emprunteur



Nous comparons, en temps réel, l'ensemble des grilles de taux des établissements prêteurs, utilisons tous les leviers possibles pour réduire le coût du financement de nos emprunteurs, tout en les accompagnant sur le long terme.



Être courtier Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiements à La Centrale de Financement, c'est :

Avoir une expérience professionnelle passionnante à travers une aventure entrepreneuriale à forte valeur ajoutée

Accompagner les emprunteurs pour les aider à réaliser le projet de leurs rêves

Rejoindre une entreprise dynamique qui met à disposition tous ses savoir-faire

Faire parti d'un réseau d'agences national constitué de spécialistes aguerris au métier de courtier

| POUR ME CONTACTER |



Aurélien DEJARDIN

06 02 13 90 78

a.dejardin@lacentraledefinancement.fr